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В Бурятии «чёрный лесоруб» пошёл на дело ради гаража

В Бурятии «чёрный лесоруб» пошёл на дело ради гаража
Происшествия, 
Житель посёлка Николаевский рубил лес

В Тарбагатайском районе во время рейда сотрудники лесхоза и участковый уполномоченный полиции в лесном массиве Заводского лесничества на месте незаконной рубки деревьев задержали 20-летнего молодого человека.

Загрузив древесину в прицеп, житель посёлка Николаевский уже собирался уезжать. Всего он срубил около шести кубометров сосен. Ущерб составил более 63 тысяч рублей.

Молодой человек признался, что заготовил древесину для постройки гаража, не имея при этом разрешительных документов.

С места происшествия изъяты бензопила, лес, автомобиль с прицепом.

За незаконную рубку леса возбуждено уголовное дело. Кроме того, в отношении подозреваемого составлен административный протокол за нарушение ограничений пребывания граждан в лесах, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
черные лесорубы
 
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