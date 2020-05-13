В Иркутске браконьеров поймали во время продажи партии икры





В Иркутске транспортные полицейские установили, что к продаже готовится крупная партия рыбной продукции, добытой браконьерами. В момент сделки на пристани реки Ангары правоохранители задержали трёх жителей Иркутска. В их автомобилях обнаружили икру и рыбу осетровых видов, а также амурский омуль.Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».Транспортные полицейские, сотрудники МВД и Росгвардия провели 12 обысков по адресам проживания подозреваемых, а также в торговых точках и складских помещениях.В общей сложности изъято свыше 300 килограммов приготовленной к сбыту продукции. В том числе рыба осетровых видов, занесённых в Красную книгу России, 200 килограммов запрещённого к вылову байкальского омуля, более пяти килограммов чёрной икры и 40 килограммов красной икры, а также орудия лова.Предварительное расследование продолжается, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.