Семь жителей Иркутской области перевели мошенникам почти 1,5 млн

С начала мая шесть братчанок и жительница Вихоревки стали жертвами лжебанкиров



Женщины разных возрастных категорий и профессий в Иркутской области вновь поверили мошенникам, убедившим, что, являясь представителями банков, помогут избежать хищения средств с их счетов. Семь телефонных разговоров позволили мошенникам завладеть почти 1,5 миллионов рублей.



52-летняя пенсионерка из Падунского района Братска лишилась около 61 тысячи рублей после общения с неизвестным мужчиной, сообщившим от имени службы безопасности банка о якобы выявленных попытках хищения средств с её счёта. Для предотвращения операции ей было предложено назвать номер банковской карты и код с оборотной стороны. Это предоставило возможность аферистам похитить находившиеся на счету деньги.



Аналогичным образом потеряла 11,5 тысяч 23-летняя вихоревчанка. Кроме номера карты и секретного кода лжебанкир попросил назвать ему и код-подтверждение из поступившего на телефон сообщения.



Ещё более 7,5 тысяч рублей после передачи аналогичной информации телефонному незнакомцу похищено со счёта 33-летней менеджера по туризму из Центрального района Братска.



А её безработной ровеснице из Энергетика липовый сотрудник службы безопасности предложил «для предотвращения хищения денег» сначала установить на телефон специальную программу, а после этого сообщить номер и код банковской карты. Таким образом, преступникам удалось похитить с её банковского счёта более миллиона рублей.



43-летней предпринимательнице из Братска мнимый работник банка, сообщив о попытках оформления кредита на её имя, предложил перевести для безопасности средства на специальный счёт, также установив программу на телефон. Введённая в заблуждение братчанка, отправилась в ближайшее отделение банка и через терминал сняла якобы поступившие кредитные средства в сумме около 220 тысяч рублей и, перевела на продиктованные незнакомцем счета телефонов.



39-летняя бухгалтер под руководством незнакомца в личном кабинете оформила на своё имя кредит, а после поступления денег, получила на телефон код, введя который подтвердила чужую покупку на сумму около 100 тысяч рублей.



Ещё одна аферистка убедила 63-летнюю жительницу жилого района Энергетик, что она как сотрудница банка может зачислить на карту клиентки накопившийся кешбек в сумме 8 тысяч рублей. Для этого она попросила назвать номер карты и цифровые коды из пришедших от банка сообщений. Результатом стало списание со счёта 48 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

