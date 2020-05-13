В Братске «Лэнд Ровер» сбил выбежавшую на дорогу 4-летнюю девочку

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Девочка с тяжёлыми травмами госпитализирована в больницу



11 мая в Братске около 17 часов 50 минут на улице Кирова в результате ДТП пострадала 4-летняя девочка.



Предварительно уставлено, что девочка, находясь рядом с матерью, неожиданно выбежала на проезжую часть вслед за отцом, который с младшим сыном на руках уже перешёл дорогу. В этот момент девочку сбил автомобиль «Ленд Ровер» под управлением 38-летней братчанки.



Пострадавшая с тяжёлыми травмами госпитализирована.



В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства этого происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.



