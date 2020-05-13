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В Братске «Лэнд Ровер» сбил выбежавшую на дорогу 4-летнюю девочку

В Братске «Лэнд Ровер» сбил выбежавшую на дорогу 4-летнюю девочку
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Девочка с тяжёлыми травмами госпитализирована в больницу

11 мая в Братске около 17 часов 50 минут на улице Кирова в результате ДТП пострадала 4-летняя девочка.

Предварительно уставлено, что девочка, находясь рядом с матерью, неожиданно выбежала на проезжую часть вслед за отцом, который с младшим сыном на руках уже перешёл дорогу. В этот момент девочку сбил автомобиль «Ленд Ровер» под управлением 38-летней братчанки.

Пострадавшая с тяжёлыми травмами госпитализирована.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства этого происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

ДТП
 
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