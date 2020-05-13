Водителя после аварии увезли в больницу
Сегодня около 4 часов утра в Улан-Удэ произошло ДТП.
40-летний водитель автомобиля «Мерседес», следуя в направлении посёлка Вахмистрово, на улице Забайкальская съехал с дороги и врезался в столб.
- В результате ДТП водитель с травмами госпитализирован в БСМП, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Вчера в Бурятии не произошло дорожных аварий, в которых пострадали люди.
Как сообщал «Байкал-Daily», 11 мая днём в Кабанском районе произошло смертельное ДТП. Во въехавшей в дерево машине погиб пассажир. В тот же день в Новоильинске водитель насмерть сбил женщину, после чего сбежал.
В Улан-Удэ «Мерседес» врезался в столб
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
С начала мая шесть братчанок и жительница Вихоревки стали жертвами лжебанкиров
В Бурятии, как и в целом по стране, в апреле ожидаемо сократилось число дорожных аварий
У задержанных изъяли полкилометра рыболовных сетей
Девочка с тяжёлыми травмами госпитализирована в больницу
Водителя после аварии увезли в больницу
В этот момент его задержали полицейские
Ущерб составил более 2,8 миллионов
За сутки диагноз подтвердился ещё у почти 50 человек
За преступление мужчина получил условный срок
Уголовное дело передано в суд
Об этом на оперативном совещании сообщила главный санитарный врач региона
В отношении инспектора ФСИН возбуждено уголовное дело
Большинству внесены предупреждения
Происшествия, 12.05.2020
Столкнулись «Хонда» и «Тойота»
Происшествия, 12.05.2020
Супруги на минивэне приехали из района