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В Улан-Удэ «Мерседес» врезался в столб

В Улан-Удэ «Мерседес» врезался в столб
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Водителя после аварии увезли в больницу

Сегодня около 4 часов утра в Улан-Удэ произошло ДТП.

40-летний водитель автомобиля «Мерседес», следуя в направлении посёлка Вахмистрово, на улице Забайкальская съехал с дороги и врезался в столб.

- В результате ДТП водитель с травмами госпитализирован в БСМП, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

Вчера в Бурятии не произошло дорожных аварий, в которых пострадали люди.

Как сообщал «Байкал-Daily», 11 мая днём в Кабанском районе произошло смертельное ДТП. Во въехавшей в дерево машине погиб пассажир. В тот же день в Новоильинске водитель насмерть сбил женщину, после чего сбежал.

ДТП
 
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