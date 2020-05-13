В Бурятии с «чёрного лесоруба» взыскали 127 тысяч

За преступление мужчина получил условный срок



В Заиграевском районе Бурятии судебные приставы взыскали с «чёрного лесоруба» 127 тысяч рублей материального ущерба за незаконную вырубку.



42-летний житель села Новоильинск без разрешительных документов незаконно рубил лес вместе с двумя односельчанами. Лесоруб был осуждён и приговорён к условному сроку наказания с лишением права заниматься лесозаготовительной деятельностью.



- В рамках гражданского иска прокурор района подал исковое заявление в суд о взыскании с осуждённого суммы материального ущерба. Судебные приставы обратили взыскание на доходы и расчётные счета должника, - сообщили в пресс-службе управление ФССП России по Бурятии.



На сегодня деньги перечислены на счёт республиканского агентства лесного хозяйства, а взысканная сумма исполнительского сбора в размере 8 944 рублей в доход государства.

