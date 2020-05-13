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В Бурятии с «чёрного лесоруба» взыскали 127 тысяч

В Бурятии с «чёрного лесоруба» взыскали 127 тысяч
Происшествия, 
За преступление мужчина получил условный срок

В Заиграевском районе Бурятии судебные приставы взыскали с «чёрного лесоруба» 127 тысяч рублей материального ущерба за незаконную вырубку.

42-летний житель села Новоильинск без разрешительных документов незаконно рубил лес вместе с двумя односельчанами. Лесоруб был осуждён и приговорён к условному сроку наказания с лишением права заниматься лесозаготовительной деятельностью.

- В рамках гражданского иска прокурор района подал исковое заявление в суд о взыскании с осуждённого суммы материального ущерба. Судебные приставы обратили взыскание на доходы и расчётные счета должника, - сообщили в пресс-службе управление ФССП России по Бурятии.

На сегодня деньги перечислены на счёт республиканского агентства лесного хозяйства, а взысканная сумма исполнительского сбора в размере 8 944 рублей в доход государства. 
судебные приставы черные лесорубы
 
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