Об этом на оперативном совещании сообщила главный санитарный врач региона
Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Забайкальском крае на 12 мая равен двум. Каждый заболевший в Забайкалье заражает ещё двоих. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщила главный санитарный врач Забайкальского края Светлана Лапа.
- Ситуация заметно изменилась за последние четыре дня. Показатель сегодня неблагополучной, на планёрном совещании в минздраве вопросы были обсуждены, - сказала Лапа.
Подавляющее большинство людей с подтверждённым диагнозом младше 65 лет. Доля лиц заболевших в возрасте старше 65 лет составила 83,5%.
Со 2 мая ношение защитной маски или респиратора, которые снижают риск заражения коронавирусной инфекции, стало обязательным при посещении общественных мест в крае, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Забайкальском крае на 12 мая зарегистрировано 386 лабораторно подтверждённых случая заболевания COVID-19
Каждый заболевший COVID-19 в Забайкалье заражает ещё двоих
Происшествия, Фото:
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