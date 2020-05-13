Большинству внесены предупреждения
Во время майских праздников в Бурятии проводились ежедневные рейды профилактических и надзорных групп. На особом контроле сотрудников МЧС – частный сектор и дачные товарищества.
В ходе патрулирований жителям сообщали о требованиях особого противопожарного режима.
Было выявлено 104 нарушения, в отношении виновных лиц вынесены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований, также возбуждено административное дело.
- Наша главное цель - не наказать, а предупредить пожары, ведь от загорания травы и мусора огонь может моментально перейти на жилые дома и постройки, - пояснил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Евгений Попов.
В республике действует особый противопожарный режим. Запрещено использование открытого огня, сжигание мусора и сухой растительности, а также разведение костров. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная и уголовная ответственность, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
За выходные в Бурятии выявили более 100 нарушений пожарной безопасности
Происшествия, Фото:
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