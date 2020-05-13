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За выходные в Бурятии выявили более 100 нарушений пожарной безопасности

За выходные в Бурятии выявили более 100 нарушений пожарной безопасности
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Большинству внесены предупреждения 

Во время майских праздников в Бурятии проводились ежедневные рейды профилактических и надзорных групп. На особом контроле сотрудников МЧС – частный сектор и дачные товарищества.

В ходе патрулирований жителям сообщали о требованиях особого противопожарного режима.

Было выявлено 104 нарушения, в отношении виновных лиц вынесены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований, также возбуждено административное дело.

- Наша главное цель - не наказать, а предупредить пожары, ведь от загорания травы и мусора огонь может моментально перейти на жилые дома и постройки, - пояснил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Евгений Попов.

В республике действует особый противопожарный режим. Запрещено использование открытого огня, сжигание мусора и сухой растительности, а также разведение костров. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная и уголовная ответственность, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии. 
пожарная безопасность
 
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