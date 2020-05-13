В Иркутске осуждённый провёл в колонии лишних полгода

В отношении инспектора ФСИН возбуждено уголовное дело



В Иркутске следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении инспектора отдела специального учёта исправительной колонии №6.



В 2019 году решением суда осуждённый из этой колонии был освобождён от наказания в связи с тяжёлой болезнью. Решение вступило в силу в октябре прошлого года, однако не было своевременно исполнено инспектором ФСИН. Мужчина был освобождён из учреждения только в апреле текущего года. Он провёл за решёткой лишних полгода.



- Таким образом, инспектор ФСИН ненадлежащим образом исполнила свои служебные обязанности, что повлекло существенное нарушение прав осуждённого, - пришли к выводу следователи.



Сейчас проводятся необходимые следственные действия, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.



