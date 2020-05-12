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В Улан-Удэ произошло ДТП на парковке

В Улан-Удэ произошло ДТП на парковке
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Столкнулись «Хонда» и «Тойота»

Накануне, 11 мая, около 15 часов в Улан-Удэ произошло небольшое ДТП на парковке торгового центра «Абсолют» в Соколе.

По предварительной информации, водитель «Хонды Фит» совершил столкновение со стоящим на парковке автомобилем «Тойота Пробокс».

Водители не пострадали. Обе машины получили механические повреждения. 



Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Бурятии произошло два смертельных ДТП. В Кабанском районе в опрокинувшемся авто погиб пассажир, пострадали ещё два человека. В Новоильинске водитель насмерть сбил женщину, после чего сбежал.

ДТП
 
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