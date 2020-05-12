В Улан-Удэ произошло ДТП на парковке

Столкнулись «Хонда» и «Тойота»
Накануне, 11 мая, около 15 часов в Улан-Удэ произошло небольшое ДТП на парковке торгового центра «Абсолют» в Соколе.
По предварительной информации, водитель «Хонды Фит» совершил столкновение со стоящим на парковке автомобилем «Тойота Пробокс».
Водители не пострадали. Обе машины получили механические повреждения.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Бурятии произошло два смертельных ДТП. В Кабанском районе в опрокинувшемся авто погиб пассажир, пострадали ещё два человека
. В Новоильинске водитель насмерть сбил женщину, после чего сбежал
.
Столкнулись «Хонда» и «Тойота»
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