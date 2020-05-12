В Улан-Удэ водитель грузовика повредил минивэн

Супруги на минивэне приехали из района
Накануне, 11 мая в 15.40 часов в Улан-Удэ произошёл дорожный инцидент на парковке торгового центра «Абсолют» в Поселье.
По предварительной информации, «Тойота Исис» поехала с места парковки на выезд в сторону главной дороге. В это время водитель «Газели», выходя из своего грузовика, открыл дверь и повредил «Тойоту».
Супруги, ехавшие в минивэне, рассказали, что приехали в Улан-Удэ из района. Вот так неудачно окончился их поход в супермаркет.
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