В Улан-Удэ водитель грузовика повредил минивэн









Накануне, 11 мая в 15.40 часов в Улан-Удэ произошёл дорожный инцидент на парковке торгового центра «Абсолют» в Поселье.По предварительной информации, «Тойота Исис» поехала с места парковки на выезд в сторону главной дороге. В это время водитель «Газели», выходя из своего грузовика, открыл дверь и повредил «Тойоту».Супруги, ехавшие в минивэне, рассказали, что приехали в Улан-Удэ из района. Вот так неудачно окончился их поход в супермаркет.