Увидев правоохранителей, парень дал дёру
На маршруте патрулирования ночью сотрудники вневедомственной охраны получили информацию о том, что на улице Янгеля города Железногорск-Илимский угнали микроавтобус «Ssang Yong Istana». Наряд группы задержания ОВО незамедлительно приступил к поискам.
Уже через несколько минут, сотрудники заметили автоугонщика в 7 квартале города. Он, заметив сотрудников ОВО, выбежал из «Истаны» и побежал. Однако его догнали и задержали.
«Истана» возвращена законному владельцу.
Подозреваемого, 18-летнего местного жителя, доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Иркутской области.
В Иркутской области 18-летний угонщик не смог убежать от росгвардейцев
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Пожилая больная была подключена к аппарату ИВЛ
74 вахтовика поселили в трёхзвёздочной гостинице в самом центре города
Защитились от клещевого вирусного энцефалита более 21 тысячи человек
Ребёнок находится в медучреждении
Проводится его дотушивание
Один из членов бригады «скорой» получил химический ожог роговицы
Он обвиняется в получении взяток на сумму 8 миллионов рублей
Следы трактора привели лесников к дому лесоруба
Угнанный автомобиль оставили во дворе многоэтажки
Мужчина занимался ночной рыбалкой
Водитель отказался от медицинского освидетельствования
Крупные ДТП произошли в Иркутске и Братске
Полицейские уже поймали карманника по «горячим следам». ВИДЕО
Количество пожаров снизилось, число погибших выросло
Они обжигали их в лесу и сдавали на металл