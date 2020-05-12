В Иркутской области 18-летний угонщик не смог убежать от росгвардейцев

Увидев правоохранителей, парень дал дёру



На маршруте патрулирования ночью сотрудники вневедомственной охраны получили информацию о том, что на улице Янгеля города Железногорск-Илимский угнали микроавтобус «Ssang Yong Istana». Наряд группы задержания ОВО незамедлительно приступил к поискам.



Уже через несколько минут, сотрудники заметили автоугонщика в 7 квартале города. Он, заметив сотрудников ОВО, выбежал из «Истаны» и побежал. Однако его догнали и задержали.



«Истана» возвращена законному владельцу.



Подозреваемого, 18-летнего местного жителя, доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Иркутской области.



