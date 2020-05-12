В Иркутске двухлетняя девочка упала из окна

Ребёнок находится в медучреждении



Накануне двухлетняя девочка в результате несчастного случая выпала из окна дома в микрорайоне Юбилейный в Иркутске.



Полицейские предварительно установили, что девочка находилась в квартире с мамой и 10-летним братом. В какой-то момент малышка оказалась без присмотра, опёрлась на москитную сетку и выпала из окна. Ребёнок госпитализирован в медучреждение.



- По данному факту следственным отделом по Свердловскому району СУ СК России по Иркутской области проводится проверка. Действиям родителей девочки будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством, в том числе в рамках административного производства по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях РФ (неисполнения родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних), - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.



