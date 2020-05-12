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В Иволгинском районе Бурятии локализовали крупный лесной пожар

В Иволгинском районе Бурятии локализовали крупный лесной пожар
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
Проводится его дотушивание

Как сообщал «Байкал-Daily», вчера в Калёновском участковом лесничестве в Иволгинском районе Бурятии выявили лесной пожар. Через некоторое время обнаружили ещё два новых лесных пожара - на расстоянии 200 и 500 метров от основного очага возгорания. Огромные клубы дыма видели в разных точках Улан-Удэ.

На данный момент пожар локализован на площади 10 га.

Проводятся работы по его дотушиванию. На тушении работают 40 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлеченных. Задействовано пять единиц лесопожарной техники.

- Кроме этого, в Иволгинском районе продолжается тушение двух очагов возгорания на общей площади 195 га, обнаруженных недалеко от основного лесного пожара. С огнём продолжают бороться 133 человека, задействовано 16 единиц лесопожарной техники. Угроза населённым пунктам и объектам экономики отсутствует, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

лесные пожары
 
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