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Распыливший газ на медиков улан-удэнец пытался оговорить врачей

Распыливший газ на медиков улан-удэнец пытался оговорить врачей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Один из членов бригады «скорой» получил химический ожог роговицы

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ пьяный мужчина распылил газ на медиков «скорой помощи». По данному факту проводится доследственная проверка. Следственное управление Следственного комитета России по Бурятии раскрыло подробности громкого происшествия, о котором уже сообщили крупные федеральные СМИ.

Всё произошло ночью 12 мая на улице Моховая в Улан-Удэ.

- По предварительным данным, 12 мая ночью бригада скорой медицинской помощи в составе фельдшера, санитара и водителя выехала по вызову к больному на улицу Моховая города Улан-Удэ. На месте к подъехавшей машине подошел незнакомый мужчина, выгуливавший собаку, и принялся беспричинно грубить медицинским работникам. После выхватил из кармана газовый баллончик и распылил аэрозоль в лицо членов бригады, причинив одному из них химический ожог роговицы и лица, - сообщили в Следственном управлении.

Пострадавшие работники при помощи «тревожной кнопки» вызвали сотрудников вневедомственной охраны. В это время нападавший мужчина убежал с места. Позже из своей квартиры он позвонил в полицию и, в попытке оговорить медицинских работников, заявил, что они якобы находились в нетрезвом состоянии. Однако это не нашло своего подтверждения.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

- Сотрудники следственного управления незамедлительно в правовом поле будут реагировать на все факты агрессии в отношении медицинских работников, которые в условиях борьбы с пандемией самоотверженно исполняют свой долг, рискуя жизнью. С учётом сложной санитарной обстановки действиям лиц, посягающим на жизнь, здоровье и нормальную деятельность работников медицинской сферы, будут даваться принципиальные уголовно-правовые оценки, - заявили в СУ СКР по Бурятии.

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