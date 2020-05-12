Один из членов бригады «скорой» получил химический ожог роговицы
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ пьяный мужчина распылил газ на медиков «скорой помощи». По данному факту проводится доследственная проверка. Следственное управление Следственного комитета России по Бурятии раскрыло подробности громкого происшествия, о котором уже сообщили крупные федеральные СМИ.
Всё произошло ночью 12 мая на улице Моховая в Улан-Удэ.
- По предварительным данным, 12 мая ночью бригада скорой медицинской помощи в составе фельдшера, санитара и водителя выехала по вызову к больному на улицу Моховая города Улан-Удэ. На месте к подъехавшей машине подошел незнакомый мужчина, выгуливавший собаку, и принялся беспричинно грубить медицинским работникам. После выхватил из кармана газовый баллончик и распылил аэрозоль в лицо членов бригады, причинив одному из них химический ожог роговицы и лица, - сообщили в Следственном управлении.
Пострадавшие работники при помощи «тревожной кнопки» вызвали сотрудников вневедомственной охраны. В это время нападавший мужчина убежал с места. Позже из своей квартиры он позвонил в полицию и, в попытке оговорить медицинских работников, заявил, что они якобы находились в нетрезвом состоянии. Однако это не нашло своего подтверждения.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.
- Сотрудники следственного управления незамедлительно в правовом поле будут реагировать на все факты агрессии в отношении медицинских работников, которые в условиях борьбы с пандемией самоотверженно исполняют свой долг, рискуя жизнью. С учётом сложной санитарной обстановки действиям лиц, посягающим на жизнь, здоровье и нормальную деятельность работников медицинской сферы, будут даваться принципиальные уголовно-правовые оценки, - заявили в СУ СКР по Бурятии.
Распыливший газ на медиков улан-удэнец пытался оговорить врачей
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Один из членов бригады «скорой» получил химический ожог роговицы
Он обвиняется в получении взяток на сумму 8 миллионов рублей
Следы трактора привели лесников к дому лесоруба
Угнанный автомобиль оставили во дворе многоэтажки
Мужчина занимался ночной рыбалкой
Водитель отказался от медицинского освидетельствования
Крупные ДТП произошли в Иркутске и Братске
Полицейские уже поймали карманника по «горячим следам». ВИДЕО
Количество пожаров снизилось, число погибших выросло
Они обжигали их в лесу и сдавали на металл
Авария произошла перед светофором
Молодой человек стоял следующим в очереди за девушкой, оставившей свой гаджет
На месте происшествия работают следователи и полицейские
Пожарная машина приехала к отелю с сиреной
Лесоруб незаконно заготовил деревья на 640 тысяч рублей