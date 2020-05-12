В Бурятии «чёрного лесоруба» выдали следы от трактора









При патрулировании лесов Бичурского района лесники заметили пеньки, а рядом с ними свежие следы от трактора.Нарушителя на месте рубки не оказалось, лесники решили проследовать по следам трактора, которые привели их к дому в селе Средний Харлун. Во дворе дома лесники обнаружили трактор «МТЗ-82», свежеспиленную древесину и возможного нарушителя.Общий объём незаконно заготовленной древесины – 8 кубометров в защитных лесах. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 90 тысяч рублей.- Все материалы для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела переданы в ОМВД по Бичурскому району. Проводятся оперативно-следственные мероприятия, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.За нарушения в лесу предусмотрена уголовная и административная ответственность.О фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства жители Бурятии могут сообщать на горячую круглосуточную линию лесной охраны по телефону (3012)20-44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов Бурятии.