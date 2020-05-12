Мужчина занимался ночной рыбалкой
На берегу Байкала, в двух километрах от посёлка Усть-Баргузин, ночью 8 мая участковый уполномоченный задержал 56-летнего мужчину, который незаконно ловил рыбу.
У местного жителя изъяли 53 особи щуки и окуня (25 кг), а также рыболовные сети. Ущерб составил 48 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 256 УК РФ. Ведётся дознание. Ранее местный житель не судим, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Бурятии браконьер выловил 25 кг рыбы на Байкале
Происшествия, Фото:
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