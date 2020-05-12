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В Иркутской области пьяный водитель сбил 9-летнего мальчика

В Иркутской области пьяный водитель сбил 9-летнего мальчика
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Водитель отказался от медицинского освидетельствования

Дорожный инцидент произошел вечером 10 мая в городе Бирюсинск. Водитель автомобиля марки «ВАЗ 2106» не справился с управлением, съехал с проезжей части и наехал на ребёнка. В этот момент мальчик играл на придомовой территории под присмотром бабушки.

В результате с различными травмами третьеклассник был доставлен в больницу.

За рулём оказался 28-летний местный житель, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

Как выяснили полицейские, автомобилист был лишён водительских прав за управление авто в состоянии алкогольного опьянения и ранее привлекался к уголовной ответственности по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

В настоящий момент по факту ДТП проводится проверка. Мужчина привлечён к административной ответственности по части 2 статьи 12.26 КоАП, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
ДТП
 
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