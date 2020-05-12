В Улан-Удэ карманную кражу сняла камера

Полицейские уже поймали карманника по «горячим следам». ВИДЕО
Вечером 8 мая в дежурную часть отдела полиции №1 в Улан-Удэ обратилась 27-летняя горожанка, у которой украли сотовый телефон.
По «горячим следам» подозреваемый был задержан сотрудниками оперативно-сыскного отдела уголовного розыска.
- Установлено, что на автобусной остановке на проспекте Автомобилистов при посадке в маршрутный автобус 28-летний не работающий улан-удэнец тайно похитил гаджет из кармана куртки заявительницы. Ущерб составил девять тысяч рублей, - сообщает МВД по Бурятии.
Украденный телефон изъят и возвращён владелице. Возбуждено уголовное дело о краже, уточнили в МВД.
На допросе в полиции задержанный не стал отпираться и признался в преступлении. Лишь заявил, что не помнит, на какой остановке это было.
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