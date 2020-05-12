За 11 дней на пожарах в Иркутской области погибли восемь человек

Количество пожаров снизилось, число погибших выросло



С 1 по 11 мая в Иркутской области произошло 265 пожаров, на которых погибли восемь человек, а ещё семь получили травмы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло уменьшение числа пожаров в два раза. При этом в два раза увеличилось количество погибших на пожарах людей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.



По два человека погибли на пожарах в Иркутске и в Аларском районе, по одному погибшему пришлось на города Ангарск, Черемхово, Тайшетский и Слюдянский районы. Основная масса пожаров зарегистрирована в Иркутске, Иркутском районе и городе Усолье-Сибирском.



Трое человек пострадали и один погиб на пожарах только за прошедшие сутки.



Так, накануне утром в Ангарске горела квартира на четвёртом этаже пятиэтажного дома. На момент прибытия пожарных в окнах на четвёртом этаже было видно открытое пламя, жители пятого этажа просили о помощи.



Звено газодымозащитной службы с использованием спасательных устройств по лестничному маршу вывело человек. Семейная пара и их четырёхлетняя дочь, находившиеся в квартире во время возгорания, были госпитализированы с лёгким отравлением угарными газом.



Огнём были повреждены домашние вещи на площади 15 квадратных метров, квартира закопчена.



Дознаватели установили, что возгорание началось из-за короткого замыкания электропроводки в детской комнате в то время, пока хозяева ещё спали. Услышав шум, они обнаружили пожар, забрали ребёнка и эвакуировались.



- Основной причиной пожаров с гибелью людей является неосторожное обращение с огнём. В большинстве случаев смерти людей на пожарах способствовало состояние алкогольного опьянения, - рассказал заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Александр Кузнецов.



Последний случай с погибшим человеком на пожаре произошёл 11 мая в посёлке Трудовой Черемховского района.



Сообщение о пожаре в частном двухквартирном доме поступило в 11-м часу вечера.Прибывшие спустя 10 минут подразделения пожарно-спасательной части № 11 ликвидировали пожар в течение получаса. Горели стены и потолочное перекрытие одной из квартир.



В ходе тушения пожара огнеборцы обнаружили погибшую женщину 60 лет.



Наиболее вероятной причиной пожара является неосторожное обращение с огнём.



- Для охвата наибольшей территории садово-дачных объединений к профилактической работе привлекались добровольцы, использовались беспилотные летательные аппараты. Благодаря этому снижение числа пожаров зарегистрировано и в садоводствах Ангарского городского округа, Усольского и Шелеховского районов. Здесь же отмечено и наибольшее количество нарушителей особого противопожарного режима. Всего в Иркутской области с 1 по 11 мая было составлено 92 протокола за нарушения требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима, - добавил Александр Кузнецов.

