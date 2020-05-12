На месте происшествия работают следователи и полицейские
В посёлке Могзон Хилокского района Забайкальского края 11 мая в жилом доме обнаружили тело 11-летней девочки с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи СКР совместно с сотрудниками полиции. Проведены осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы. Допрашиваются жители села.
По подозрению в совершении преступления задержан мужчина 1957 года рождения, с ним сейчас работают следователи.
В Хилокский район направлены следователи-криминалисты аппарата следственного управления, которые будут помогать местным следователям при расследовании этого резонансного преступления. Расследование дела держит на контроле руководитель регионального следственного управления СКР Юрий Русанов.
В Забайкалье убили 11-летнюю девочку
Происшествия, Фото:
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