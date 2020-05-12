Пожарная машина приехала к отелю с сиреной
Во втором часу дня сегодня, 12 мая, в пятизвёздочный отель «Мэргэн Батор» на улице Борсоева в Улан-Удэ приехали пожарные.
- Пожарная приехала с сигналками. Остановилась у входа. Сразу выбежали несколько пожарных и побежали в отель, - рассказал «Байкал-Daily» местный житель.
Как выяснилось, тревога оказалась ложной. Возгораний внутри отеля не обнаружено.
- Там сработала сигнализация, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
В отель «Мэргэн Батор» в Улан-Удэ приезжали пожарные
Происшествия, Фото:
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