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В отель «Мэргэн Батор» в Улан-Удэ приезжали пожарные

В отель «Мэргэн Батор» в Улан-Удэ приезжали пожарные
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пожарная машина приехала к отелю с сиреной

Во втором часу дня сегодня, 12 мая, в пятизвёздочный отель «Мэргэн Батор» на улице Борсоева в Улан-Удэ приехали пожарные.

- Пожарная приехала с сигналками. Остановилась у входа. Сразу выбежали несколько пожарных и побежали в отель, - рассказал «Байкал-Daily» местный житель.

Как выяснилось, тревога оказалась ложной. Возгораний внутри отеля не обнаружено.

- Там сработала сигнализация, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

пожарные
 
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