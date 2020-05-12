В отель «Мэргэн Батор» в Улан-Удэ приезжали пожарные

Пожарная машина приехала к отелю с сиреной



Во втором часу дня сегодня, 12 мая, в пятизвёздочный отель «Мэргэн Батор» на улице Борсоева в Улан-Удэ приехали пожарные.



- Пожарная приехала с сигналками. Остановилась у входа. Сразу выбежали несколько пожарных и побежали в отель, - рассказал «Байкал-Daily» местный житель.



Как выяснилось, тревога оказалась ложной. Возгораний внутри отеля не обнаружено.



- Там сработала сигнализация, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.



