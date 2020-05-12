Пожилая больная была подключена к аппарату ИВЛ
Первый летальный исход у пациента с коронавирусом зарегистрирован в Забайкальском крае. 67-летняя жительница Борзинского района была транспортирована в моностационар городской больницы №1 с двухсторонней пневмонией.
Результат теста на коронавирусную инфекцию дал положительный результат.
Заболевание протекало в тяжёлой форме, женщину подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Пациентка имела тяжёлые сопутствующие хронические заболевания, скончалась 11 мая.
По состоянию на 12 мая в Забайкальском крае зарегистрировано 386 лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19, 44 из них – среди детей. 132 человека выздоровели и выписаны из больницы (17 за последние сутки). Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.
В Забайкалье умерла первая пациентка с коронавирусом
Происшествия, Фото:
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