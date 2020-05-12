Житель Бурятии обманом нанял односельчанина на вывоз деревьев

Лесоруб незаконно заготовил деревья на 640 тысяч рублей
В двух километрах от посёлка Усть-Баргузин сотрудники угрозыска задержали подозреваемого в незаконной заготовке древесины.
Полицейские, отсмотрев камеры видеонаблюдения на дороге, обнаружили проезжавший по трассе гружённый лесом «КамАЗ». Правоохранители остановили владельца машины и выяснили, что вывезти сосны его нанял житель посёлка, где он проживает.
При этом наниматель солгал водителю, что совершает рубку, чтобы расширить просеку для линии электропередач.
Всего спилено 30 кубометров деревьев, ущерб оценивается на сумму около 640 тысяч рублей.
- Подозреваемый – 45-летний мужчина – задержан оперативниками. Известно, что заготовку он произвел в корыстных целях. В 2008 году мужчина привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ. Ведётся следствие.
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