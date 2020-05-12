В Бурятии горели два дома

Пожары в жилых домах произошли из-за короткого замыкания и перекала трубы
В Бурятии 11 мая зарегистрировано 18 пожаров, 13 из которых произошли в районах республики.
Так, в посёлке Усть-Баргузин Баргузинского района произошёл пожар в жилом доме. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны дом горел изнутри. Тушение возгорания осложнялось отделкой здания металлопрофилем.
В результате пожара жилое строение повреждено изнутри на площади 99 кв.м. К ликвидации возгорания было привлечено восемь пожарных и три единицы пожарной спецтехники. Причиной пожара послужило короткое замыкание электроприбора.
Ещё один жилой дом горел в улусе Чесан Кижингинского района. На момент прибытия пожарных горела изнутри пристроенная к дому веранда.
Огнём повреждены крыша и стена веранды на общей площади 14 кв.м. Переход огня на жилые помещения был предотвращён. Причиной пожара послужил перекал трубы дымохода, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
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