В Бурятии горели два дома





В Бурятии 11 мая зарегистрировано 18 пожаров, 13 из которых произошли в районах республики.Так, в посёлке Усть-Баргузин Баргузинского района произошёл пожар в жилом доме. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны дом горел изнутри. Тушение возгорания осложнялось отделкой здания металлопрофилем.В результате пожара жилое строение повреждено изнутри на площади 99 кв.м. К ликвидации возгорания было привлечено восемь пожарных и три единицы пожарной спецтехники. Причиной пожара послужило короткое замыкание электроприбора.Ещё один жилой дом горел в улусе Чесан Кижингинского района. На момент прибытия пожарных горела изнутри пристроенная к дому веранда.Огнём повреждены крыша и стена веранды на общей площади 14 кв.м. Переход огня на жилые помещения был предотвращён. Причиной пожара послужил перекал трубы дымохода, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.