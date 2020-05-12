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В Улан-Удэ после ДТП «Тойоту» увезли на эвакуаторе

В Улан-Удэ после ДТП «Тойоту» увезли на эвакуаторе
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
ДТП произошло на федеральной трассе возле надземного перехода

Накануне, 11 мая, около 18.30 часов на трассе возле посёлка Солдатский, недалеко от надземного пешеходного перехода, произошло ДТП. Столкнулись «Тойота Корона» и «Мазда Капелла». 



По предварительной информации, водитель «Тойоты» двигался по крайней левой полосе в направлении центра города. Справа следовал пенсионер за рулём «Мазды». На перекрёстке пенсионер резко повернул налево, чтобы развернуться и уехать в обратном направлении. То ли он не заметил «Корону», то ли не успел среагировать, но произошло столкновение.

Машинам нанесён серьёзный ущерб. «Тойота Корона» оказалась разбита сильнее, владельцу пришлось вызывать эвакуатор. 



Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Бурятии произошло два смертельных ДТП. В Кабанском районе в опрокинувшемся авто погиб пассажир, пострадали ещё два человека. В Новоильинске водитель насмерть сбил женщину, после чего сбежал
ДТП
 
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