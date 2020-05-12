Таким образом неадекватный мужчина отреагировал на замечание
В Железнодорожном районе Улан-Удэ пьяный мужчина применил газовый баллончик на врачей «скорой помощи» . Хулигана задержали сотрудники вневедомственной охраны.
Медицинские работники после оказания помощи выходили из подъезда многоквартирного жилого дома, когда им повстречался нетрезвый мужчина с собакой. На просьбу отойти мужчина вытащил баллончик и распылил газ на медиков и оказавшихся рядом прохожих, которые пытались его остановить.
- Прибывшие по сигналу кнопки тревожной сигнализации росгвардейцы задержали подозреваемого. Задержанный, ранее судимый 46-летний улан-удэнец, доставлен в отдел полиции для принятия правового решения, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце апреля пьяный улан-удэнец оскорблял бригаду «скорой», пытался проникнуть в их автомобиль и угрожал камнем.
Пьяный улан-удэнец распылил газ на медиков «скорой»
Происшествия, Фото:
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