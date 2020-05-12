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В Забайкалье больной коронавирусом сбежал с самоизоляции

В Забайкалье больной коронавирусом сбежал с самоизоляции
Происшествия, 
Заражённого коронавирусом мужчину через суд отправят в больницу

Житель Борзинского района Забайкальского края будет госпитализирован в больницу по решению суда. Об этом 12 мая на оперативном совещании в правительстве сообщила глава регионального управления Роспотребнадзора Светлана Лапа.

- В Борзинском районе состоялся суд для решения вопроса о принудительной госпитализации одного из жителей. Сегодня он будет помещён в медучреждение. Ранее забайкалец нарушил режим самоизоляции, получил положительный результат тестирования, скрылся с места самоизоляции. Решение суда сегодня будет отработано, - сказала Светлана Лапа.

Двухнедельная самоизоляция в Забайкалье является обязательной для людей, прибывших из регионов страны с неблагополучной эпидобстановкой. Эта мера продиктована тем, что абсолютное большинство заболеваний в крае зарегистрированы у приехавших и контактных с ними.

По данным на 12 мая, в Забайкалье 386 случаев заражения коронавирусом
коронавирус самоизоляция
 
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