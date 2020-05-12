Заражённого коронавирусом мужчину через суд отправят в больницу
Житель Борзинского района Забайкальского края будет госпитализирован в больницу по решению суда. Об этом 12 мая на оперативном совещании в правительстве сообщила глава регионального управления Роспотребнадзора Светлана Лапа.
- В Борзинском районе состоялся суд для решения вопроса о принудительной госпитализации одного из жителей. Сегодня он будет помещён в медучреждение. Ранее забайкалец нарушил режим самоизоляции, получил положительный результат тестирования, скрылся с места самоизоляции. Решение суда сегодня будет отработано, - сказала Светлана Лапа.
Двухнедельная самоизоляция в Забайкалье является обязательной для людей, прибывших из регионов страны с неблагополучной эпидобстановкой. Эта мера продиктована тем, что абсолютное большинство заболеваний в крае зарегистрированы у приехавших и контактных с ними.
По данным на 12 мая, в Забайкалье 386 случаев заражения коронавирусом.
В Забайкалье больной коронавирусом сбежал с самоизоляции
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Он планировал ещё раз продать машину
Таким образом неадекватный мужчина отреагировал на замечание
Заражённого коронавирусом мужчину через суд отправят в больницу
Больные открытой формой туберкулёза уклонялись от госпитализации
Парень спрятал его в заброшенной постройке
В Бурятии стали известны подробности резонансного ограбления ветерана прямо в День Победы
Также на пожаре был повреждён автомобиль
В регионе 354 подтверждённых случаев заболевания COVID-19
Дым от пожара в Иволгинском районе было хорошо видно в Улан-Удэ
Ещё два человека пострадали
Смертельное ДТП произошло в посёлке Новоильинск
За минувшие сутки выявили более двух десятков новых больных
При этом уменьшилось число убийств, разбоев и краж
Происшествия, 11.05.2020
Пьяный водитель без прав совершил ДТП
Происшествия, 11.05.2020
У водителя «Тойоты» не оказалось страхового полиса