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В Улан-Удэ из-за детской шалости сгорел дом

В Улан-Удэ из-за детской шалости сгорел дом
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Также на пожаре был повреждён автомобиль

За прошедшие выходные и праздничные дни в Бурятии ликвидирован 71 пожар, в том числе 30 в Улан-Удэ. Погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.

9 мая неосторожность при курении привела к двум пожарам.

Так, в Советском районе Улан-Удэ по вине хозяйки огнём уничтожена веранда, повреждена наружная стена дома и забор.

К ликвидации пожара привлекались 11 человек личного состава и 3 единицы техники.

По этой же причине в селе Тарбагатай горела крыша тепляка. Возгорание ликвидировали за 12 минут.

10 мая в многоквартирном жилом доме по улице Чкалова в микрорайоне Восточный в Улан-Удэ произошёл пожар. Причиной стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. На момент прибытия пожарного подразделения в подъезде было задымление.

В результате повреждён кухонный гарнитур, электроприборы и стены на общей площади 9 кв. м.

Вчера из-за детской шалости с огнём в Октябрьском районе Улан-Удэ сгорел нежилой дом на площади 35 кв. м., а также был повреждён автомобиль. За 25 минут пожар был полностью ликвидирован.

- Установлено, что несколько детей играли на участке, после этого произошло возгорание дома. В настоящее время виновные лица устанавливаются, - сообщил начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы Улан-Удэ Александр Хальбаев.
пожар
 
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