Также на пожаре был повреждён автомобиль
За прошедшие выходные и праздничные дни в Бурятии ликвидирован 71 пожар, в том числе 30 в Улан-Удэ. Погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.
9 мая неосторожность при курении привела к двум пожарам.
Так, в Советском районе Улан-Удэ по вине хозяйки огнём уничтожена веранда, повреждена наружная стена дома и забор.
К ликвидации пожара привлекались 11 человек личного состава и 3 единицы техники.
По этой же причине в селе Тарбагатай горела крыша тепляка. Возгорание ликвидировали за 12 минут.
10 мая в многоквартирном жилом доме по улице Чкалова в микрорайоне Восточный в Улан-Удэ произошёл пожар. Причиной стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. На момент прибытия пожарного подразделения в подъезде было задымление.
В результате повреждён кухонный гарнитур, электроприборы и стены на общей площади 9 кв. м.
Вчера из-за детской шалости с огнём в Октябрьском районе Улан-Удэ сгорел нежилой дом на площади 35 кв. м., а также был повреждён автомобиль. За 25 минут пожар был полностью ликвидирован.
- Установлено, что несколько детей играли на участке, после этого произошло возгорание дома. В настоящее время виновные лица устанавливаются, - сообщил начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы Улан-Удэ Александр Хальбаев.
В Улан-Удэ из-за детской шалости сгорел дом
Происшествия, Фото:
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