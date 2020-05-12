В регионе 354 подтверждённых случаев заболевания COVID-19
В Иркутской области растёт количество заражённых COVID-19. За сутки в регионе выявили 20 новых больных коронавирусом. Всего в регионе 354 подтвёрждённых случаев заболевания.
- 254 человека госпитализировано, из них 38 из обсерваторов. 94 человека выздоровело , 6 умерло, - сообщается в сводке оперативного штаба региона.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на 8 часов утра 12 мая зарегистрировано 687 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-2019.
В Иркутской области выявили 20 новых больных коронавирусом
Происшествия, Фото:
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