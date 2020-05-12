При этом уменьшилось число убийств, разбоев и краж
В январе – апреле 2020 года в Бурятии зарегистрировано 6 921 преступление, что на 6,8 % меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года (7 428), сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Сократилось число убийств и покушений на убийство (-3,1 %), краж (-11,8 %), в том числе с проникновением в квартиры (-33,6 %), разбоев (-50 %), грабежей (-4,3 %), хулиганств (-72,7 %), преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (-3,1 %), незаконных рубок лесных насаждений (-34,3 %).
На 18 % снизилось количество преступлений, совершенных в общественных местах. Их удельный вес в общем количестве зарегистрированных преступлений составил 30,4 % (в январе – апреле 2019 г. – 34,5 %).
В то же время отмечается рост числа мошенничеств (+18,9 %), вымогательств (+23,1 %), изнасилований и покушений на изнасилование (+144,4 %), краж скота (+91,2 %), преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия (+48,9 %).
- Достоверность статистических сведений о состоянии преступности и раскрываемости преступлений находится на постоянном контроле в органах прокуратуры республики, - заключили в пресс-службе надзорного органа.
В Бурятии увеличилось число краж скота
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Происшествия, 12.05.2020
При этом уменьшилось число убийств, разбоев и краж
Пьяный водитель без прав совершил ДТП
У водителя «Тойоты» не оказалось страхового полиса
Горели производственное здание и жилые дома
Люди жгут сухую траву, которая становится причиной пожаров
В тушении было задействовано более двухсот человек
Горело производственное здание в селе Сотниково
На пожаре погибли двое человек
Случилось это накануне, 9 мая
Общее число заразившихся превысило 198 тысяч
Среди заболевших 41 ребёнок
За сутки диагноз COVID-2019 подтвердили ещё более чем у 20 человек
Огонь охватил 3,6 тысяч га
Скончавшийся пожилой мужчина находился на аппарате ИВЛ
Авария произошла в центре города