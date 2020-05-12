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В Бурятии увеличилось число краж скота

В Бурятии увеличилось число краж скота
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
При этом уменьшилось число убийств, разбоев и краж

В январе – апреле 2020 года в Бурятии зарегистрировано 6 921 преступление, что на 6,8 % меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года (7 428), сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Сократилось число убийств и покушений на убийство (-3,1 %), краж (-11,8 %), в том числе с проникновением в квартиры (-33,6 %), разбоев (-50 %), грабежей (-4,3 %), хулиганств (-72,7 %), преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (-3,1 %), незаконных рубок лесных насаждений (-34,3 %).

На 18 % снизилось количество преступлений, совершенных в общественных местах. Их удельный вес в общем количестве зарегистрированных преступлений составил 30,4 % (в январе – апреле 2019 г. – 34,5 %).

В то же время отмечается рост числа мошенничеств (+18,9 %), вымогательств (+23,1 %), изнасилований и покушений на изнасилование (+144,4 %), краж скота (+91,2 %), преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия (+48,9 %).

- Достоверность статистических сведений о состоянии преступности и раскрываемости преступлений находится на постоянном контроле в органах прокуратуры республики, - заключили в пресс-службе надзорного органа.
прокуратура
 
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