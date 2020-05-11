 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 Мая

10 Мая

Популярное

В Иркутской области автоинспекторы устроили погоню за лихачом

В Иркутской области автоинспекторы устроили погоню за лихачом
Происшествия, 
Пьяный водитель без прав совершил ДТП

В Иркутской области инспекторы дорожно-патрульной службы задержали нетрезвого водителя, пытавшегося уйти от погони и совершившего дорожно-транспортное происшествие.

В городе Свирске автоинспекторы заметили автомобиль «Ниссан Х-Трайл», который нарушил требование дорожного знака. Требования сотрудников полиции об остановке водитель иномарки проигнорировал и продолжил движение. При этом ехал он на высокой скорости, создавая реальную угрозу для других участников дорожного движения.

Во время погони нарушитель не справился с управлением и совершил наезд на препятствие, после чего был задержан полицейскими. За рулём иномарки оказался 21-летний житель города Черемхово, у которого никогда не было водительских прав. Как показало проведенное освидетельствование, молодой человек был пьян.

В отношении задержанного сотрудниками Госавтоинспекции было составлено четыре протокола по различным статьям кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Иркутская область ПДД
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ столкнулись такси и «Тойота»
В Улан-Удэ столкнулись такси и «Тойота»
Происшествия, 11.05.2020
У водителя «Тойоты» не оказалось страхового полиса
В Бурятии за сутки произошло 10 пожаров
Происшествия, 11.05.2020
Горели производственное здание и жилые дома
В Бурятии за нарушение противопожарного режима составлено почти 300 протоколов
В Бурятии за нарушение противопожарного режима составлено почти 300 протоколов
Происшествия, 11.05.2020
Люди жгут сухую траву, которая становится причиной пожаров 
В Бурятии потушили три лесных пожара
В Бурятии потушили три лесных пожара
Происшествия, 11.05.2020
В тушении было задействовано более двухсот человек 
В пригороде Улан-Удэ потушили крупный пожар
В пригороде Улан-Удэ потушили крупный пожар
Происшествия, 10.05.2020
Горело производственное здание в селе Сотниково
В России за сутки выявили 10 817 новых больных коронавирусом
В России за сутки выявили 10 817 новых больных коронавирусом
Происшествия, 09.05.2020
Общее число заразившихся превысило 198 тысяч
До 570 выросло число случаев коронавируса в Бурятии
До 570 выросло число случаев коронавируса в Бурятии
Происшествия, 09.05.2020
За сутки диагноз COVID-2019 подтвердили ещё более чем у 20 человек
В Бурятии умер пятый пациент с коронавирусом
В Бурятии умер пятый пациент с коронавирусом
Происшествия, 09.05.2020
Скончавшийся пожилой мужчина находился на аппарате ИВЛ
Незаконные рубки могут быть причиной недавнего пожара в Забайкалье
Незаконные рубки могут быть причиной недавнего пожара в Забайкалье
Происшествия, 08.05.2020
Лесной пожар в районе села Шишкино был потушен 7 мая

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^