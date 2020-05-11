В Иркутской области автоинспекторы устроили погоню за лихачом

Пьяный водитель без прав совершил ДТП
В Иркутской области инспекторы дорожно-патрульной службы задержали нетрезвого водителя, пытавшегося уйти от погони и совершившего дорожно-транспортное происшествие.
В городе Свирске автоинспекторы заметили автомобиль «Ниссан Х-Трайл», который нарушил требование дорожного знака. Требования сотрудников полиции об остановке водитель иномарки проигнорировал и продолжил движение. При этом ехал он на высокой скорости, создавая реальную угрозу для других участников дорожного движения.
Во время погони нарушитель не справился с управлением и совершил наезд на препятствие, после чего был задержан полицейскими. За рулём иномарки оказался 21-летний житель города Черемхово, у которого никогда не было водительских прав. Как показало проведенное освидетельствование, молодой человек был пьян.
В отношении задержанного сотрудниками Госавтоинспекции было составлено четыре протокола по различным статьям кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
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