У водителя «Тойоты» не оказалось страхового полиса
Сегодня днём на пересечении улиц Боевая и Павлова в Улан-Удэ произошло ДТП. По словам очевидца, здесь столкнулись автомобили «Мазда Демио» - такси, и «Тойота Королла Филдер».
В аварии обошлось без пострадавших, автомобили получили незначительные повреждения.
- У водителя «Тойоты» нет страхового полиса, - уточнил очевидец.
Как сообщал «Байкал-Daily», 8 мая в центре Улан-Удэ водитель без ОСАГО устроил ДТП с большим ущербом.
В Улан-Удэ столкнулись такси и «Тойота»
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
У водителя «Тойоты» не оказалось страхового полиса
Горели производственное здание и жилые дома
Люди жгут сухую траву, которая становится причиной пожаров
В тушении было задействовано более двухсот человек
Горело производственное здание в селе Сотниково
На пожаре погибли двое человек
Случилось это накануне, 9 мая
Общее число заразившихся превысило 198 тысяч
Среди заболевших 41 ребёнок
За сутки диагноз COVID-2019 подтвердили ещё более чем у 20 человек
Огонь охватил 3,6 тысяч га
Скончавшийся пожилой мужчина находился на аппарате ИВЛ
Авария произошла в центре города
Происшествия, 08.05.2020
Лесной пожар в районе села Шишкино был потушен 7 мая
Происшествия, 08.05.2020
Один из заболевших, прибыв в Бурятию, поехал в район на маршрутке