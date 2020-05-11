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В Улан-Удэ столкнулись такси и «Тойота»

В Улан-Удэ столкнулись такси и «Тойота»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
У водителя «Тойоты» не оказалось страхового полиса

Сегодня днём на пересечении улиц Боевая и Павлова в Улан-Удэ произошло ДТП. По словам очевидца, здесь столкнулись автомобили «Мазда Демио» - такси, и «Тойота Королла Филдер».

В аварии обошлось без пострадавших, автомобили получили незначительные повреждения.

-  У водителя «Тойоты» нет страхового полиса, - уточнил очевидец.

Как сообщал «Байкал-Daily», 8 мая в центре Улан-Удэ водитель без ОСАГО устроил ДТП с большим ущербом.
ДТП
 
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