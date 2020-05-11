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В Бурятии за сутки произошло 10 пожаров

Происшествия, 
Горели производственное здание и жилые дома

За сутки, 10 мая, в Бурятии зарегистрировано 27 пожаров, 13 из которых произошли в районах республики.

В селе Сотниково Иволгинского района произошёл пожар в производственном здании. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны горела крыша здания. К тушению пожара были привлечены совместные силы Федеральной противопожарной службы и Государственной противопожарной службы Бурятии в количестве 13 человек, 4 единиц пожарной спецтехники и 1 штабного автомобиля. Огонь уничтожил крышу здания площадью 300 кв.м., произошло обрушение потолочного перекрытия на площади 56 кв.м. Причиной пожара послужило короткое замыкание электроприбора.

В селе Новоильинск Заиграевского района произошёл пожар в жилом двухквартирном доме. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны горела крыша. В результате пожара уничтожены крыша на площади 98 кв.м. и пристроенная к дому веранда на площади 15 кв.м. Причина пожара устанавливается. Жильцы квартир расселены у родственников.

Ещё один жилой двухквартирный дом стал объектом пожара в селе Тимлюй Кабанского района. На момент прибытия пожарных горела обрешётка крыши на веранде. В результате пожара повреждена обрешётка крыши веранды на площади 12 кв.м., распространение огня на жилые помещения было предотвращено. Причиной пожара послужил перекал трубы дымохода.

- Чтобы избежать пожаров по этой причине соблюдайте меры пожарной безопасности: расстояние от внутренней поверхности дымового канала до сгораемой конструкции не должно быть меньше 50 см – при установке отопительной печи необходимо выполнить это требование пожарной безопасности. Не располагайте рядом с отопительными печами мягкую мебель и лековоспламеняемые предметы, и, конечно, не оставляйте топящиеся печи без присмотра, - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.

Также специалисты предупреждают, что на период действия особого противопожарного режима введён запрет на разведение костров, выжигание сухой травы, мусора. С момента введения данного режима ужесточаются административные санкции за нарушение требований правил противопожарного режима.

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