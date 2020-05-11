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В Бурятии потушили три лесных пожара

В Бурятии потушили три лесных пожара
Происшествия,  Фото:РАЛХ
В тушении было задействовано более двухсот человек

За прошедшие сутки тушили 5 лесных пожаров в Еравнинском, Кабанском, Мухоршибирском и Прибайкальском районах Бурятии на общей площади 292 га.

Также дотушивали 2 локализованных очага возгорания в Читинском лесничестве минобороны Еравнинского района на площади 3,6 тысяч га - пожары ликвидированы.

Три лесных пожара в Еравнинском, Мухоршибирском и Кабанском районах ликвидированы, ещё 2 очага возгорания в Прибайкальском районе локализованы.

С огнём боролись 235 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Задействовано 56 единиц лесопожарной техники.

- Кроме того, на территории Бурятии под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» находятся 2 термоточки в Баунтовском эвенкийском районе. Термоточки находятся в труднодоступной местности. Угроза населённым пунктам и объектам экономики отсутствует, - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства.

Лесники Бурятии просят соблюдать правила пожарной безопасности - не сжигать траву и мусор. Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 20-44-44.


лесные пожары
 
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