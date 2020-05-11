Люди жгут сухую траву, которая становится причиной пожаров
В майские праздники сотрудники МЧС России в увеличенном составе патрулируют дачные и садовые товарищества. Основная задача - предупреждение пожаров. На это раз инспекторами Государственного пожарного надзора обследован пригород Улан-Удэ.
В Бурятии действует особый противопожарный режим: запрещено использование открытого огня, разведение костров, сжигание сухой растительности и мусора. Однако не все дачники соблюдают требования пожарной безопасности на своих участках, объясняя это тем, что всё находится под контролем. О печальных последствиях многие просто не задумываются, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
В одном из дачных товариществ не так давно сгорел дом, от огня пострадали надворные постройки. Как оказалось, пожар возник именно из-за сжигания сухой растительности.
- Мы уничтожали большую траву, складывали её в бочку, туда же кидали всякий мусор, всё это горело. Небольшая щепочка отлетела, в первую секунду никто не обратил внимание, а в следующую секунду уже всё полыхнуло. Никто не ожидал такого…, - рассказал мужчина.
Сотрудники МЧС России в ходе профилактического рейда разъясняют о недопустимости таких действий.
- Сегодня на одном из участков было установлено сжигание травы, что категорически запрещено. Нарушитель привлечён к административной ответственности в виде штрафа, - рассказал начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Улан-Удэ ГУ МЧС России по Бурятии Сергей Волков.
Только с начала года пожарно-спасательные подразделения Бурятии 508 раз реагировали на тушение палов сухой растительности. С начала пожароопасного периода за нарушение правил пожарной безопасности составлен 281 протокол об административной ответственности.
В Бурятии за нарушение противопожарного режима составлено почти 300 протоколов
Происшествия, Фото:
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