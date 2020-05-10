В пригороде Улан-Удэ потушили крупный пожар





Огнеборцы Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона и Иволгинского отряда Государственной противопожарной службы Бурятии ликвидировали пожар в производственном здании в селе Сотниково.В результате пожара никто не пострадал.Сообщение о возгорании в одноэтажном здании на телефон спасения «101» поступило в 18:09. На момент прибытия первых подразделений горела кровля и здание изнутри. Через 20 минут пожар был локализован на площади в 300 квадратных метров.Быстрому распространению пожара способствовал сильный ветер, а также деревянная кровля и деревянные перекрытия здания.В 19.10 ликвидировано открытое горение, пожарные проводили проливку и разборку сгоревших конструкций. В тушении пожара было задействовано 12 человек личного состава, 4 единицы техники.Причина пожара устанавливается, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.