Общее число заразившихся превысило 198 тысяч
За последние сутки в России зарегистрировано 10 817 новых случаев заболевания коронавирусом. Новые случаи выявлены в 84 регионах, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом.
Общее число случаев заражения в стране достигло 198 676.
За сутки умерли 104 человека. За весь период погибли 1827 человек, у которых был диагностирован COVID-19.
За последние сутки выздоровели 5308 человек, общее количество выписанных пациентов возросло до 31 916 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии уже 570 случаев заражения коронавирусом (+22 за сутки).
В России за сутки выявили 10 817 новых больных коронавирусом
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