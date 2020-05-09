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В России за сутки выявили 10 817 новых больных коронавирусом

В России за сутки выявили 10 817 новых больных коронавирусом
Происшествия, 
Общее число заразившихся превысило 198 тысяч

За последние сутки в России зарегистрировано 10 817 новых случаев заболевания коронавирусом. Новые случаи выявлены в 84 регионах, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом.

Общее число случаев заражения в стране достигло 198 676.

За сутки умерли 104 человека. За весь период погибли 1827 человек, у которых был диагностирован COVID-19.

За последние сутки выздоровели 5308 человек, общее количество выписанных пациентов возросло до 31 916 человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии уже 570 случаев заражения коронавирусом (+22 за сутки).

коронавирус
 
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