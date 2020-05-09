Среди заболевших 41 ребёнок
По состоянию на 9 мая в Забайкальском крае, зарегистрировано 309 лабораторно подтверждённых случая заболевания COVID-19, 41 из них – дети. Об этом сообщает правительство Забайкальского края. За сутки выявили 37 новых больных.
Заболевания зарегистрированы в Чите и Улетовском, Чернышевском, Нерчинском, Могойтуйском, Забайкальском, Оловяннинском, Акшинском, Борзинском, Могочинском, Агинском, Карымском, Шилкинском, Читинском, Тунгокоченском и Ононском районах края.
Из медучреждений за весь период выписано 104 человека.
В Иркутской области за сутки выявлено 18 новых случаев заражения. Итого стало 289 подтверждённых случаев коронавируса.
За весь период выздоровело 78 пациентов, умерли шесть человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии уже 570 случаев заражения (+22 за сутки).
Число случаев коронавируса в Забайкалье перевалило за 300
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Среди заболевших 41 ребёнок
За сутки диагноз COVID-2019 подтвердили ещё более чем у 20 человек
Огонь охватил 3,6 тысяч га
Скончавшийся пожилой мужчина находился на аппарате ИВЛ
Авария произошла в центре города
Лесной пожар в районе села Шишкино был потушен 7 мая
Один из заболевших, прибыв в Бурятию, поехал в район на маршрутке
Молодой человек украл деньги с карты сожителя родственницы
Все потерпевшие знали о частых случаях мошенничества
Следствие раскрыло полную картину преступлений, которые вменяются бывшему главному инженеру «ТГК-14» и его сыну
Накануне жители Бурятии отдали аферистам почти 300 тысяч рублей
Сосед погибшего услышал крики, вызвал полицию и не дал уйти убийце
Велосипеды стояли на лестничной площадке
Он охотился вместе со своим отцом
Мужчина получил ожоги, женщина и ребёнок – отравление угарным газом