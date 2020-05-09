 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 Мая

08 Мая

Популярное

Число случаев коронавируса в Забайкалье перевалило за 300

Число случаев коронавируса в Забайкалье перевалило за 300
Происшествия, 
Среди заболевших 41 ребёнок

По состоянию на 9 мая в Забайкальском крае, зарегистрировано 309 лабораторно подтверждённых случая заболевания COVID-19, 41 из них – дети. Об этом сообщает правительство Забайкальского края. За сутки выявили 37 новых больных.

Заболевания зарегистрированы в Чите и Улетовском, Чернышевском, Нерчинском, Могойтуйском, Забайкальском, Оловяннинском, Акшинском, Борзинском, Могочинском, Агинском, Карымском, Шилкинском, Читинском, Тунгокоченском и Ононском районах края.

Из медучреждений за весь период выписано 104 человека.

В Иркутской области за сутки выявлено 18 новых случаев заражения. Итого стало 289 подтверждённых случаев коронавируса.

За весь период выздоровело 78 пациентов, умерли шесть человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии уже 570 случаев заражения (+22 за сутки). 
коронавирус
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

До 570 выросло число случаев коронавируса в Бурятии
До 570 выросло число случаев коронавируса в Бурятии
Происшествия, 09.05.2020
За сутки диагноз COVID-2019 подтвердили ещё более чем у 20 человек
В Бурятии умер пятый пациент с коронавирусом
В Бурятии умер пятый пациент с коронавирусом
Происшествия, 09.05.2020
Скончавшийся пожилой мужчина находился на аппарате ИВЛ
Незаконные рубки могут быть причиной недавнего пожара в Забайкалье
Незаконные рубки могут быть причиной недавнего пожара в Забайкалье
Происшествия, 08.05.2020
Лесной пожар в районе села Шишкино был потушен 7 мая
Коронавирус проник в ещё один район Бурятии
Коронавирус проник в ещё один район Бурятии
Происшествия, 08.05.2020
Один из заболевших, прибыв в Бурятию, поехал в район на маршрутке
Улан-удэнец придумал хитрый план, чтобы украсть чужую пенсию
Улан-удэнец придумал хитрый план, чтобы украсть чужую пенсию
Происшествия, 08.05.2020
Молодой человек украл деньги с карты сожителя родственницы
Четверо жителей Иркутской области отдали мошенникам 256 тысяч рублей
Четверо жителей Иркутской области отдали мошенникам 256 тысяч рублей
Происшествия, 08.05.2020
Все потерпевшие знали о частых случаях мошенничества
В Бурятии под суд пойдут бывший главный инженер «ТГК-14» с сыном
В Бурятии под суд пойдут бывший главный инженер «ТГК-14» с сыном
Происшествия, 08.05.2020
Следствие раскрыло полную картину преступлений, которые вменяются бывшему главному инженеру «ТГК-14» и его сыну
Дальнобойщик из Бурятии лишился денег, покупая внедорожник
Дальнобойщик из Бурятии лишился денег, покупая внедорожник
Происшествия, 08.05.2020
Накануне жители Бурятии отдали аферистам почти 300 тысяч рублей
Пьяная улан-удэнка зарезала сожителя во время ссоры
Пьяная улан-удэнка зарезала сожителя во время ссоры
Происшествия, 08.05.2020
Сосед погибшего услышал крики, вызвал полицию и не дал уйти убийце
Пьяный забайкалец украл два велосипеда и поехал к другу
Пьяный забайкалец украл два велосипеда и поехал к другу
Происшествия, 08.05.2020
Велосипеды стояли на лестничной площадке
В Иркутской области на пожаре пострадала семья c ребёнком
В Иркутской области на пожаре пострадала семья c ребёнком
Происшествия, 08.05.2020
Мужчина получил ожоги, женщина и ребёнок – отравление угарным газом

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^