В Бурятии тушат пожары в лесах минобороны

Огонь охватил 3,6 тысяч га



Вчера на территории Читинского лесничества минобороны в Еравнинском районе Бурятии тушили два лесных пожаров на общей площади 3 600 га. На сегодня очаги возгорания локализованы. Продолжаются работы по их дотушиванию, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



По наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз», в Баунтовском и Еравнинском районах находятся четыре термоточки. Термоточки находятся в труднодоступной местности. Угроза населённым пунктам и объектам экономики отсутствует.



Лесники Бурятии просят соблюдать правила пожарной безопасности - не сжигать траву, мусор. В Бурятии продолжает действовать особый противопожарный режим.



Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 20-44-44.

