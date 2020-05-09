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В Улан-Удэ водитель без ОСАГО устроил ДТП с большим ущербом

В Улан-Удэ водитель без ОСАГО устроил ДТП с большим ущербом
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Авария произошла в центре города

Накануне, 8 мая, в Улан-Удэ произошло ДТП на перекрёстке улиц Банзарова и Коммунистическая.

По предварительной информации, «Тойота Харриер» двигалась по главной дороге, когда в неё врезалась «Тойота Камри». Водитель «Камри» выехал со стороны Коммунистической и не предоставил имущество «Харриеру».

Водители не пострадали.



Машины получили серьёзные повреждения. «Харриер» после столкновения оказался не на ходу. Ситуацию для обоих участников аварии сильно осложнило то, что у виновника нет страхового полиса ОСАГО. Возмещать немаленький ущерб ему придётся из своего кармана. 



Как сообщал «Байкал-Daily», на днях в центре города аварию устроила девушка-водитель с плохим чувством габаритов своего автомобиля. 
ДТП
 
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