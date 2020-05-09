В Улан-Удэ водитель без ОСАГО устроил ДТП с большим ущербом

Авария произошла в центре города
Накануне, 8 мая, в Улан-Удэ произошло ДТП на перекрёстке улиц Банзарова и Коммунистическая.
По предварительной информации, «Тойота Харриер» двигалась по главной дороге, когда в неё врезалась «Тойота Камри». Водитель «Камри» выехал со стороны Коммунистической и не предоставил имущество «Харриеру».
Водители не пострадали.
Машины получили серьёзные повреждения. «Харриер» после столкновения оказался не на ходу. Ситуацию для обоих участников аварии сильно осложнило то, что у виновника нет страхового полиса ОСАГО. Возмещать немаленький ущерб ему придётся из своего кармана.
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях в центре города аварию устроила девушка-водитель с плохим чувством габаритов
своего автомобиля.
За сутки диагноз COVID-2019 подтвердили ещё более чем у 20 человек
Скончавшийся пожилой мужчина находился на аппарате ИВЛ
Авария произошла в центре города
Лесной пожар в районе села Шишкино был потушен 7 мая
Один из заболевших, прибыв в Бурятию, поехал в район на маршрутке
Молодой человек украл деньги с карты сожителя родственницы
Все потерпевшие знали о частых случаях мошенничества
Следствие раскрыло полную картину преступлений, которые вменяются бывшему главному инженеру «ТГК-14» и его сыну
Накануне жители Бурятии отдали аферистам почти 300 тысяч рублей
Сосед погибшего услышал крики, вызвал полицию и не дал уйти убийце
Велосипеды стояли на лестничной площадке
Он охотился вместе со своим отцом
Мужчина получил ожоги, женщина и ребёнок – отравление угарным газом
У мужчины не было водительских прав
Он взял два телефона во время застолья