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Коронавирус проник в ещё один район Бурятии

Коронавирус проник в ещё один район Бурятии
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Один из заболевших, прибыв в Бурятию, поехал в район на маршрутке

В Селенгинском районе Бурятии зарегистрировано два первых случая заболевания COVID-19. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.

Оба гражданина прибыли в республику из других регионов страны. По прибытии им было выдано требование об изоляции. Они находились под медицинским наблюдением и были обследованы на COVID-19.

Один из заболевших доехал до дома на личном автотранспорте, круг контактных лиц составляют члены семьи. Второй заболевший доехал до дома на маршрутном автобусе. В настоящее время устанавливается, кто ехал с ним в этой маршрутке.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне стало известно о первом заболевшем в Курумканском районе. В целом коронавирус всё больше расползается по Бурятии: сперва это был только Улан-Удэ, затем появлялись всё новые и новые районы - Прибайкальский, Баргузинский, Тарбагатайский, Мухоршибирский, Заиграевский, Иволгинский, Еравнинский, Джидинский, Бичурский... Заражённые есть даже в отдалённых Муйском и Северо-Байкальском районе.

Широко разросся очаг в Кижингинском районе, где один заболевший, не соблюдавший изоляцию, заразил других людей. На сегодня этот очаг охватил уже 74 человека.

На утро 8 мая в Бурятии было 548 случаев заражения коронавирусом.

коронавирус
 
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