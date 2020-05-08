Сосед погибшего услышал крики, вызвал полицию и не дал уйти убийце
В Улан-Удэ 5 мая днём в доме по улице Бетховена было обнаружено тело 51-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти – колото-резаными ранениями шеи и груди. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.
По подозрению в убийстве на месте происшествия задержали 44-летнюю ранее судимую сожительницу покойного мужчины, она находилась в состоянии алкогольного опьянения.
В ходе допроса женщина дала подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы. На основании собранных доказательств ей уже предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
По данным следствия, 2 мая женщина поссорилась с сожителем, после чего ушла из дома и оставалась у подруги. 5 мая с утра она стала употреблять спиртные напитки, а затем в состоянии опьянения решила выяснить отношения с мужчиной.
По возвращении домой она застала сожителя также за рюмкой водки. Разговор между пьяными людьми не заладился. После взаимных оскорблений вновь вспыхнула ссора, женщина схватила нож и нанесла им два удара в шею и грудь потерпевшего.
От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.
Крики услышал сосед, который зашел в комнату и увидел покойного. Он вызвал полицию и преграждал выход обвиняемой до приезда следственно-оперативной группы.
В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины преступления.
Пьяная улан-удэнка зарезала сожителя во время ссоры
Происшествия, Фото:
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