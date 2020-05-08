Пьяный забайкалец украл два велосипеда и поехал к другу

Велосипеды стояли на лестничной площадке



В четверг в полицию Сретенского района Забайкальского края поступило сообщение от жителя Кокуя о том, что ночью из подъезда у него украли два велосипеда. Ущерб составил в сумме 16 тысяч рублей.



Прибыв в посёлок, полицейские осмотрели место совершения преступления, провели подворный и поквартирный обход. Один из велосипедов обнаружили недалеко от места преступления.



В течение нескольких часов был установлен подозреваемый, ранее неоднократно судимый, в том числе за совершение имущественных преступлений, 46-летний местный житель.



Как выяснилось, ночью подозреваемый вышел от своего знакомого, с которым распивал спиртное. Увидев на площадке велосипеды, которые не были зафиксированы запирающими устройствами, украл один велосипед, выкатив из подъезда, затем вернулся за вторым.



На украденном велосипеде он уехал к приятелю, где и был задержан. Велосипед изъят и возвращён потерпевшему.



По факту кражи возбуждено уголовное дело, проводится расследование, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



