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Пьяный забайкалец украл два велосипеда и поехал к другу

Пьяный забайкалец украл два велосипеда и поехал к другу
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Велосипеды стояли на лестничной площадке

В четверг в полицию Сретенского района Забайкальского края поступило сообщение от жителя Кокуя о том, что ночью из подъезда у него украли два велосипеда. Ущерб составил в сумме 16 тысяч рублей.

Прибыв в посёлок, полицейские осмотрели место совершения преступления, провели подворный и поквартирный обход. Один из велосипедов обнаружили недалеко от места преступления.

В течение нескольких часов был установлен подозреваемый, ранее неоднократно судимый, в том числе за совершение имущественных преступлений, 46-летний местный житель.

Как выяснилось, ночью подозреваемый вышел от своего знакомого, с которым распивал спиртное. Увидев на площадке велосипеды, которые не были зафиксированы запирающими устройствами, украл один велосипед, выкатив из подъезда, затем вернулся за вторым.

На украденном велосипеде он уехал к приятелю, где и был задержан. Велосипед изъят и возвращён потерпевшему.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, проводится расследование, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

кража
 
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