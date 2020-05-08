Велосипеды стояли на лестничной площадке
В четверг в полицию Сретенского района Забайкальского края поступило сообщение от жителя Кокуя о том, что ночью из подъезда у него украли два велосипеда. Ущерб составил в сумме 16 тысяч рублей.
Прибыв в посёлок, полицейские осмотрели место совершения преступления, провели подворный и поквартирный обход. Один из велосипедов обнаружили недалеко от места преступления.
В течение нескольких часов был установлен подозреваемый, ранее неоднократно судимый, в том числе за совершение имущественных преступлений, 46-летний местный житель.
Как выяснилось, ночью подозреваемый вышел от своего знакомого, с которым распивал спиртное. Увидев на площадке велосипеды, которые не были зафиксированы запирающими устройствами, украл один велосипед, выкатив из подъезда, затем вернулся за вторым.
На украденном велосипеде он уехал к приятелю, где и был задержан. Велосипед изъят и возвращён потерпевшему.
По факту кражи возбуждено уголовное дело, проводится расследование, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Пьяный забайкалец украл два велосипеда и поехал к другу
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Велосипеды стояли на лестничной площадке
Он охотился вместе со своим отцом
Мужчина получил ожоги, женщина и ребёнок – отравление угарным газом
У мужчины не было водительских прав
Он взял два телефона во время застолья
Когда льдину прибило к берегу, они пытались убежать от спасателей и полицейских
Женщины якобы полагались выплаты за некачественные БАДы
После он её продал, выдав за свою
В Братске задержали дилера синтетических наркотиков
Под наблюдением находятся четыре термоточки
Больше всего новых случаев коронавируса за сутки дал кижингинский очаг
9-летнего мальчика допрашивал мужчина, представившийся полицейским
Контактные лица направлены на самоизоляцию
Всего в регионе зарегистрирован 271 подтверждённый случай заболевания
За сутки обнаружили 30 новых больных COVID-2019