Мужчина получил ожоги, женщина и ребёнок – отравление угарным газом
Семья из трёх человек пострадала на пожаре в своём доме накануне утром в посёлке Большой Луг в Иркутской области. Мужчина и женщина 37 лет, а также их 8-летняя дочь были госпитализированы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
На момент прибытия пожарных огнём были полностью охвачены частный дом и гараж с автомобилем. Пострадавшая на пожаре семья уже выбралась из дома. Мужчина получил ожоги, его жена и восьмилетняя дочь – отравление угарным газом.
Общая площадь пожара составляла 88 квадратных метров, существовала угроза распространения огня на соседние строения. В 9-м часу утра открытое горение было ликвидировано, распространения пожара не допущено.
Дознавателям МЧС удалось восстановить примерную картину произошедшего. Накануне утром семья находилась дома. Услышав треск со стороны входной двери и заметив дым, хозяин открыл дверь и сразу же получил ожоги пламенем. Его супруге и дочке удалось выбраться из дома без повреждений, однако женщина и ребёнок успели получить отравление угарным газом.
Эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС исследуют взятый с места пожара материал. В настоящее время рассматривают две версии: короткое замыкание и нарушение в работе газового оборудования. Наиболее вероятной причиной является электротехническая.
В Иркутской области на пожаре пострадала семья c ребёнком
Происшествия, Фото:
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