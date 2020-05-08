В Иркутске мотоциклист без шлема пострадал в ДТП

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

У мужчины не было водительских прав



Вчера днём на улице Розы Люксембург в Иркутске в ДТП попал 39-летний мужчина на мотоцикле «Сузуки». Двигаясь со стороны ООТ «Пионерская» в направлении 15-го Советского переулка, он не справился с управлением и перевернулся.



Мотоциклист с многочисленными травмами был госпитализирован в больницу.



Полицейские установили, что водитель управлял мотоциклом без специальной экипировки и мотошлема. При этом не имел права управления данной категорий транспортного средства, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.



