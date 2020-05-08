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В Иркутске мотоциклист без шлема пострадал в ДТП

В Иркутске мотоциклист без шлема пострадал в ДТП
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
У мужчины не было водительских прав

Вчера днём на улице Розы Люксембург в Иркутске в ДТП попал 39-летний мужчина на мотоцикле «Сузуки». Двигаясь со стороны ООТ «Пионерская» в направлении 15-го Советского переулка, он не справился с управлением и перевернулся.

Мотоциклист с многочисленными травмами был госпитализирован в больницу.

Полицейские установили, что водитель управлял мотоциклом без специальной экипировки и мотошлема. При этом не имел права управления данной категорий транспортного средства, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

ДТП мотоциклисты
 
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