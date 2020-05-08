У мужчины не было водительских прав
Вчера днём на улице Розы Люксембург в Иркутске в ДТП попал 39-летний мужчина на мотоцикле «Сузуки». Двигаясь со стороны ООТ «Пионерская» в направлении 15-го Советского переулка, он не справился с управлением и перевернулся.
Мотоциклист с многочисленными травмами был госпитализирован в больницу.
Полицейские установили, что водитель управлял мотоциклом без специальной экипировки и мотошлема. При этом не имел права управления данной категорий транспортного средства, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
В Иркутске мотоциклист без шлема пострадал в ДТП
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
У мужчины не было водительских прав
Он взял два телефона во время застолья
Когда льдину прибило к берегу, они пытались убежать от спасателей и полицейских
Женщины якобы полагались выплаты за некачественные БАДы
После он её продал, выдав за свою
В Братске задержали дилера синтетических наркотиков
Под наблюдением находятся четыре термоточки
Больше всего новых случаев коронавируса за сутки дал кижингинский очаг
9-летнего мальчика допрашивал мужчина, представившийся полицейским
Всего в регионе зарегистрирован 271 подтверждённый случай заболевания
За сутки обнаружили 30 новых больных COVID-2019
В сюжете озвучили информацию о том, что семье насмерть сбитой девушки предлагали «купить молчание»
18-летний водитель «Мазды Демио» врезался в дорожное ограждение
Сейф с деньгами руководство держало открытым
В последний раз пропавшего видели 4 мая