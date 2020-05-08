Житель Бурятии украл телефон, не смог включить и выбросил

Он взял два телефона во время застолья



27 апреля полицейским в Иволгинском районе поступило заявление о краже от 37-летней жительницы села Хойто-Бэе. Она рассказала, что после застолья с давним знакомым из кухонного шкафа в её доме пропали два сотовых телефона. Ущерб составил девять тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



По подозрению в преступлении был задержан 39-летний житель села Исток. Он признался, что воспользовался нетрезвым состоянием приятельницы и украл гаджеты. От одного из них он избавился, так как не смог включить. Другой продал первому встречному и продолжил распивать алкоголь.



Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

