Он взял два телефона во время застолья
27 апреля полицейским в Иволгинском районе поступило заявление о краже от 37-летней жительницы села Хойто-Бэе. Она рассказала, что после застолья с давним знакомым из кухонного шкафа в её доме пропали два сотовых телефона. Ущерб составил девять тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
По подозрению в преступлении был задержан 39-летний житель села Исток. Он признался, что воспользовался нетрезвым состоянием приятельницы и украл гаджеты. От одного из них он избавился, так как не смог включить. Другой продал первому встречному и продолжил распивать алкоголь.
Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Житель Бурятии украл телефон, не смог включить и выбросил
Происшествия, Фото:
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