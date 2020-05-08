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В Иркутской области подростки катались на дрейфующей льдине

В Иркутской области подростки катались на дрейфующей льдине
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Когда льдину прибило к берегу, они пытались убежать от спасателей и полицейских

В четверг около 16 часов на пульт пожарной охраны города Бодайбо Иркутской области от очевидцев поступила информация о том, что вниз по течению реки Витим на льдине плывут дети.

На место выехали сотрудники пожарно-спасательной части, государственной инспекции по маломерным судам и полиции.

- По береговой линии мы преследовали эту льдину - на ней находилось четверо ребят. Она дрейфовала по течению в 30 метрах от берега. Глубина здесь – от трёх метров. Льдину прибило к берегу в районе причала. К счастью, никто из детей не пострадал, - рассказал старший государственный инспектор по маломерным судам Бодайбинского инспекторского участка Владимир Юмашев.

Подростки пытались скрыться от сотрудников ГИМС и полиции. Двух из них, 15 и 16 лет, удалось поймать. Их доставили в отделение полиции, где побеседовали о правилах безопасности на реках.

Родители несовершеннолетних будут привлечены к административной ответственности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
река лед
 
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