Когда льдину прибило к берегу, они пытались убежать от спасателей и полицейских
В четверг около 16 часов на пульт пожарной охраны города Бодайбо Иркутской области от очевидцев поступила информация о том, что вниз по течению реки Витим на льдине плывут дети.
На место выехали сотрудники пожарно-спасательной части, государственной инспекции по маломерным судам и полиции.
- По береговой линии мы преследовали эту льдину - на ней находилось четверо ребят. Она дрейфовала по течению в 30 метрах от берега. Глубина здесь – от трёх метров. Льдину прибило к берегу в районе причала. К счастью, никто из детей не пострадал, - рассказал старший государственный инспектор по маломерным судам Бодайбинского инспекторского участка Владимир Юмашев.
Подростки пытались скрыться от сотрудников ГИМС и полиции. Двух из них, 15 и 16 лет, удалось поймать. Их доставили в отделение полиции, где побеседовали о правилах безопасности на реках.
Родители несовершеннолетних будут привлечены к административной ответственности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
В Иркутской области подростки катались на дрейфующей льдине
Происшествия, Фото:
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