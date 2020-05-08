В Братске задержали дилера синтетических наркотиков
Сотрудники транспортной полиции в Братске задержали местного жителя по подозрению в сбыте наркотиков в крупном размере.
Он распространял наркотики на территории города и около железнодорожных путей. Мужчина устраивал закладки, а с клиентами держал связь через различные телефонные мессенджеры.
При обыске у наркоторговца обнаружили синтетические наркотики весом более 11 грамм. Это составляет около 50 разовых доз.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ, санкция предусматривает до 20 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Братчанин делал закладки возле железной дороги
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