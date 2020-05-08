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В Бурятии потушили три лесных пожара

В Бурятии потушили три лесных пожара
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Под наблюдением находятся четыре термоточки

За прошедшие сутки проводились работы по тушению трёх лесных пожаров в Баргузинском, Бичурском и Тункинском районах Бурятии на общей площади 117 га.

На тушении работало 174 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Задействовано 49 единицы лесопожарной техники.

- Все пожары возникли из-за неосторожного обращения с огнём. Очаги возгорания ликвидированы, - отмечают в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

На утро 8 мая под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» находятся четыре термоточки в Баунтовском и Еравнинском районах. Термоточки находятся в труднодоступной местности, угроза населённым пунктам и объектам экономики отсутствует. 
лесные пожары
 
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