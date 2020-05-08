В Бурятии потушили три лесных пожара

Под наблюдением находятся четыре термоточки



За прошедшие сутки проводились работы по тушению трёх лесных пожаров в Баргузинском, Бичурском и Тункинском районах Бурятии на общей площади 117 га.



На тушении работало 174 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Задействовано 49 единицы лесопожарной техники.



- Все пожары возникли из-за неосторожного обращения с огнём. Очаги возгорания ликвидированы, - отмечают в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.



На утро 8 мая под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» находятся четыре термоточки в Баунтовском и Еравнинском районах. Термоточки находятся в труднодоступной местности, угроза населённым пунктам и объектам экономики отсутствует.

